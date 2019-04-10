СЕГОДНЯ 10:05 2019-04-10T10:05:36+03:00

У них сломалась техника

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Два вологжанина застряли во льдах под Череповцом.

Звонок в службу спасения поступил с устья реки Кондоша, недалеко от впадения ее в Рыбинское водохранилище..

Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Череповца, сигнал прошел в 12:50 от ЕДДС Череповецкого района.

У двух мужчин на реке Кондоше сломался аэроглиссер.

Прибывшие на место сотрудники Спасательной службы Череповца эвакуировали двух человек до деревни Костяевка. Туда же была доставлена техника.

На всю операцию по спасению было потрачено около двух часов.

ИСТОЧНИК KP.RU