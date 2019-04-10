Появилась фотография - как будет выглядеть Армянская апостольская церковь в Череповце
Опубликован проект храмового комплекса Армянской апостольской церкви, который появится в Череповце.
В него войдет церковь, воскресная школа, армянский культурный центр, музей армянской истории, а также большая парковая зона.
Как сообщала "Комсомолка", Армянскую апостольскую церковь решено построить в Зашекснинском районе, недалеко от поворота с Октябрьского проспекта на Лесное.
Комплекс будет выполнен из армянского туфа.
Как сообщает официальный сайт Череповца, площадь земельного участка составит около трех гектаров. Проект уже готов, он одобрен губернатором области и мэром Череповца.
Всего в России более 120 армянских церквей.. Они есть в Твери, Ярославле, Москве, Петербурге, Калининграде.
Первый камень в основание храма будет торжественно заложен осенью этого года.
Согласно официальным данным, в Вологодской области армянская диаспора насчитывает пять тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU