2019-04-10T09:40:43+03:00
Общество

В центре Вологды смонтировали мини-стадион для скейтбордистов

Иван Чухнин
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Мини-стадион для занятий скейтбордингом смонтировали в центре города. Такой городок появился на площади Революции второй раз.

Здесь будет место для тренировок и соревнований роллеров, скейтбордистов и велосипедистов. Как сообщает городская администрация, конструкция со скатной поверхностью сделана из листового металла. В прошлый год она успешно использовалась спортсменами, перед зимой ее демонтировали.

«Рампа пользовалась огромным спросом среди молодежи. Так что нами было принято решение вновь установить ее на том же месте», — сообщил заместитель начальника ДГХ Алексей Шумилов.

Установленное оборудование потребуется и для проведения фестиваля «Дыхание улиц», который пройдет в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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