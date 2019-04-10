В центре Вологды смонтировали мини-стадион для скейтбордистов
Мини-стадион для занятий скейтбордингом смонтировали в центре города. Такой городок появился на площади Революции второй раз.
Здесь будет место для тренировок и соревнований роллеров, скейтбордистов и велосипедистов. Как сообщает городская администрация, конструкция со скатной поверхностью сделана из листового металла. В прошлый год она успешно использовалась спортсменами, перед зимой ее демонтировали.
«Рампа пользовалась огромным спросом среди молодежи. Так что нами было принято решение вновь установить ее на том же месте», — сообщил заместитель начальника ДГХ Алексей Шумилов.
Установленное оборудование потребуется и для проведения фестиваля «Дыхание улиц», который пройдет в апреле.
ИСТОЧНИК KP.RU