В Бабаево спасатели ловили ползучего гада в жилом доме

СЕГОДНЯ 19:00 2019-04-09T19:04:23+03:00

Такое животное может испугать кого угодно. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Необычный звонок поступил бабаевским спасателям. Жители частного дома просили их спасти от змеи.

8 апреля около 11 утра в единую дежурную диспетчерскую службу позвонили жильцы дома, что в Бабаево на улице Чкалова.

Они сообщили, что на карнизе для занавесок висит змея. Звонок перенаправили в аварийно-спасательную службу. Те выехали на место.

Действительно, в дом пробралась змея, напугав всех обитателей. Она поднялась по занавеске в одной из комнат и повисла на карнизе.

Сотрудники МЧС вооружились палкой и сняли ползучего гада с высоты.

Специалисты подсказали, что это безобидный уж.

Как сообщает Город Во, это первое обращение к спасателям области по поводу змей в этом сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU