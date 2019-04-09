В Бабаево спасатели ловили ползучего гада в жилом доме
Необычный звонок поступил бабаевским спасателям. Жители частного дома просили их спасти от змеи.
8 апреля около 11 утра в единую дежурную диспетчерскую службу позвонили жильцы дома, что в Бабаево на улице Чкалова.
Они сообщили, что на карнизе для занавесок висит змея. Звонок перенаправили в аварийно-спасательную службу. Те выехали на место.
Действительно, в дом пробралась змея, напугав всех обитателей. Она поднялась по занавеске в одной из комнат и повисла на карнизе.
Сотрудники МЧС вооружились палкой и сняли ползучего гада с высоты.
Специалисты подсказали, что это безобидный уж.
Как сообщает Город Во, это первое обращение к спасателям области по поводу змей в этом сезоне.
ИСТОЧНИК KP.RU