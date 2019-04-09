ГИБДД ищет очевидцев происшествия: подростки на велосипедах сбили ребенка
Десятилетняя девочка получила травмы
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ГИБДД ищет очевидцев происшествия. Инцидент произошел 7 апреля около 17:15 недалеко от дома №20 по улице Фрязиновской.
Как сообщает ОГИБДД УМВД по г. Вологде, трое подростков на велосипедах наехали на десятилетнюю девочку. Школьница упала и получила телесные повреждения.
Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев происшествия и просят предоставить любую информацию о случившемся.
Уважаемые вологжане, если вы стали свидетелем, позвоните в дежурную часть по номерам:
+7 (8172) 76-50-50, 76-50-55, 76-51-30
ИСТОЧНИК KP.RU