ГИБДД ищет очевидцев происшествия: подростки на велосипедах сбили ребенка

СЕГОДНЯ 18:28 2019-04-09T18:55:09+03:00

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ГИБДД ищет очевидцев происшествия. Инцидент произошел 7 апреля около 17:15 недалеко от дома №20 по улице Фрязиновской.

Как сообщает ОГИБДД УМВД по г. Вологде, трое подростков на велосипедах наехали на десятилетнюю девочку. Школьница упала и получила телесные повреждения.

Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев происшествия и просят предоставить любую информацию о случившемся.

Уважаемые вологжане, если вы стали свидетелем, позвоните в дежурную часть по номерам:

+7 (8172) 76-50-50, 76-50-55, 76-51-30

ИСТОЧНИК KP.RU