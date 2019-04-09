Полицейские сняли троих подростков с цистерны грузового поезда

СЕГОДНЯ 18:19 2019-04-09T18:20:42+03:00

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Трое подростков забрались на стоящий грузовой железнодорожный состав. Они облюбовали одну из цистерн и намеревались отправиться в путешествие. К счастью, "зайцев" заметил машинист.

Как сообщает портал «ГородВо» со ссылкой на линейный отдел транспортной полиции, полицейские на транспорте оперативно сняли ребят с поезда и передали их родителям. Кроме того, были составлены протоколы о ненадлежащем воспитании детей. Так что родители могут быть оштрафованы.

Вероятно, это меньшая из бед. В противном случае дети могли попасть под напряжение и погибнуть.

«Напряжение в проводах контактной сети чрезвычайно высокое — 27500 вольт. Сильный ожог можно получить даже на расстоянии двух метров от контактного провода. Если бы подростки встали на ноги во время движения состава, удар током был бы практически неминуем», — сообщила сотрудник полиции на транспорте Ирина Смола.

ИСТОЧНИК KP.RU