Полицейские сняли троих подростков с цистерны грузового поезда
Трое подростков забрались на стоящий грузовой железнодорожный состав. Они облюбовали одну из цистерн и намеревались отправиться в путешествие. К счастью, "зайцев" заметил машинист.
Как сообщает портал «ГородВо» со ссылкой на линейный отдел транспортной полиции, полицейские на транспорте оперативно сняли ребят с поезда и передали их родителям. Кроме того, были составлены протоколы о ненадлежащем воспитании детей. Так что родители могут быть оштрафованы.
Вероятно, это меньшая из бед. В противном случае дети могли попасть под напряжение и погибнуть.
«Напряжение в проводах контактной сети чрезвычайно высокое — 27500 вольт. Сильный ожог можно получить даже на расстоянии двух метров от контактного провода. Если бы подростки встали на ноги во время движения состава, удар током был бы практически неминуем», — сообщила сотрудник полиции на транспорте Ирина Смола.
ИСТОЧНИК KP.RU