Стало известно расписание летних электричек на Вологодчине

СЕГОДНЯ 17:35 2019-04-09T17:51:51+03:00

Тарифы на них выросли по сравнению с прошлым годом

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Дополнительные летние электрички будут ходить по маршрутам Вологда- Череповец и Череповец- Бабаево по субботам и воскресеньям с 13 апреля до 29 сентября. Кроме того, поезда назначены на 30 апреля, 1 и 9 мая и 12 июня.

Кроме того, будут назначены электрички Вологда - Вожега, также по выходным дням, но без праздничным. Кроме того, курсировать они начнут позже - с 27 апреля по 29 сентября 2019 года (включительно).

Пригородные поезда будут ходить по следующему расписанию:

- № 6485 "Вологда 1 – Череповец 1", с 13 апреля по 29 сентября (включительно) по субботам и воскресеньям, а также на 30 апреля, 1 и 9 мая, 12 июня 2019 года, отправлением со ст. Вологда 1 в 5.50, прибытием на ст. Череповец 1 в 8.32;

- № 6486 "Череповец 1 – Вологда 1", с 13 апреля по 29 сентября (включительно) по субботам и воскресеньям, а также на 30 апреля, 1 и 9 мая, 12 июня 2019 года, отправлением со ст. Череповец 1 в 18.49, прибытием на ст. Вологда 1 в 21.37;

- № 6443 "Вологда 1 – Данилов" с 27 апреля по 29 сентября (включительно), за исключением 2 мая 2019 г., а также на 1 мая, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, отправлением со ст. Вологда 1 в 8.31, прибытием на ст. Данилов в 11.29;

- № 6444 "Данилов – Вологда 1" с 27 апреля по 29 сентября (включительно), за исключением 2 мая 2019 г., а также на 1 мая, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, отправлением со ст. Данилов в 17.14, прибытием на ст. Вологда 1 в 20.10.

- № 6470 "Вологда 1 – Вожега", по субботам и воскресеньям, отправлением со ст. Вологда 1 в 8.20, прибытием на ст. Вожега в 11.21;

- № 6469 "Вожега – Вологда 1", по субботам и воскресеньям, отправлением со ст. Вожега в 14.38, прибытием на ст. Вологда 1 в 17.43.

Как сообщают перевозчики, на основании приказа Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 13.12.2018 года с 1 января 2019 года на территории Вологодской области установлен тариф для проезда в поездах пригородного сообщения в размере 2,97 руб. за 1 км. поездки. В прошлом году он составлял 2,84 руб..

ИСТОЧНИК KP.RU