Аэропорт в Великом Устюге будет носить имя Сергея Преминина или Семена Дежнева
В Великом Устюге проводится конкурс на присвоение аэропорту имени. Условие одно - это должен быть великий земляк. Всего было озвучено 39 имен.
Среди лидеров народного голосования - аэропорт имени Сергея Преминина и Семена Дежнева.
Был вариант - назвать в честь Деда Мороза. Как пишет глава района Александр Кузьмин, "были предложения оставить за воздушной гаванью гордое имя нашего города".
Выбор был нелегким: у устюжан немало достойных земляков: скульптор Александр Шебунин, первопроходец Хабаров, адмирал флота Николай Кузнецов.
Прием предложений закончился 1 апреля. Окончательный выбор сделают депутаты Великоустюгской Думы.
ИСТОЧНИК KP.RU