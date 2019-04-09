Аэропорт в Великом Устюге будет носить имя Сергея Преминина или Семена Дежнева

СЕГОДНЯ 16:24 2019-04-09T16:24:54+03:00

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В Великом Устюге проводится конкурс на присвоение аэропорту имени. Условие одно - это должен быть великий земляк. Всего было озвучено 39 имен.

Среди лидеров народного голосования - аэропорт имени Сергея Преминина и Семена Дежнева.

Был вариант - назвать в честь Деда Мороза. Как пишет глава района Александр Кузьмин, "были предложения оставить за воздушной гаванью гордое имя нашего города".

Выбор был нелегким: у устюжан немало достойных земляков: скульптор Александр Шебунин, первопроходец Хабаров, адмирал флота Николай Кузнецов.

Прием предложений закончился 1 апреля. Окончательный выбор сделают депутаты Великоустюгской Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU