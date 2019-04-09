Почти 6,5 тысяч юных вологжан получили места в детском саду

СЕГОДНЯ 15:32 2019-04-09T15:34:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологде опубликовали списки детей, зачисленных в детские сады. Их получили около 6500 юных вологжан.

Всего в Вологде сформировано 245 групп, в том числе 9 - ясельных. Списки опубликовагны на сайте администрации Вологды.

Все, кто нашел имя своего ребенка в списке, необходимо подготовить необходимые документы и сдать их в администрацию детского сада. Установлен срок - до 16 июня.

Необходимо предоставить: оригинал свидетельства о рождении ребёнка; свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;медицинскую карту (медзаключение). После этого необходимо заключить договор.

Как сообщает пресс-служба администрации города, списки сформированы в автоматическом режиме на основании реестра заявлений родителей в подсистеме «Электронный детский сад» ГИС «Образование».

«Направление получили 6473 ребенка. Это на 1700 человек больше, чем в прошлом году. 9 ясельных групп - это вдвое больше, чем обычно. Это стало возможным благодаря строительству новых детских садов, где предусмотрены все возможности для детей именно от 1 года. При этом вакансии в дошкольных учреждениях у нас остаются. Для детей с 1 до 2 лет - в Лосте и Молочном, с 2 до 3 лет - эти же микрорайоны плюс улиц Пролетарская. Для детей с 3 до 4 лет есть места в разных районах города, в том числе в Водниках, в 5-м микрорайоне, в районе улиц Можайского, Пролетарская. То есть, родителям, которые не получили направления в этом году в сад, нужно зайти в Управление образования, чтобы понять, почему они оказались незачисленными. Возможно, в заявлении было указано конкретное учреждение, в нем не оказалось мест, зато они есть в окрестных детских садах, которые программа не рассматривала», - пояснила начальник Управления образования города Вологды Ирина Гуляева.

Вся процедура комплектования проходила в присутствии представителей родительской общественности города Вологды. Такая практика обеспечивает полную прозрачность процедуры.

ИСТОЧНИК KP.RU