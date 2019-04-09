В одном из самых грязных городов сменился председатель комитета по охране окружающей среды
В Череповце, одном из самых грязных городов страны, сменился председатель комитета по охране окружающей среды.
Этот пост с июля 2017 года занимал Дмитрий Лазарев - экс-прокурор Череповца. Он принял решение покинуть муниципальную службу.
Новым председателем комитета назначена Ирина Васильевна Аппалонова, с сентября прошлого года работавшая заместителем Лазарева.
Она родилась 16 ноября 1985 года в Череповце.
В 2008 году окончила Череповецкий государственный университет по специальности «Химическая технология неорганических веществ», квалификация «Инженер».
В 2016 году окончила Череповецкий государственный университет, присвоена квалификация Магистр по направлению «Техносферная безопасность».
С октября 2015 года по июль 2016 год проходила профессиональную переподготовку в Череповецком государственном университете по программе «Управление персоналом».
ИСТОЧНИК KP.RU