В одном из самых грязных городов сменился председатель комитета по охране окружающей среды

СЕГОДНЯ 13:27 2019-04-09T13:27:31+03:00

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В Череповце, одном из самых грязных городов страны, сменился председатель комитета по охране окружающей среды.

Этот пост с июля 2017 года занимал Дмитрий Лазарев - экс-прокурор Череповца. Он принял решение покинуть муниципальную службу.

Новым председателем комитета назначена Ирина Васильевна Аппалонова, с сентября прошлого года работавшая заместителем Лазарева.

Она родилась 16 ноября 1985 года в Череповце.

В 2008 году окончила Череповецкий государственный университет по специальности «Химическая технология неорганических веществ», квалификация «Инженер».

В 2016 году окончила Череповецкий государственный университет, присвоена квалификация Магистр по направлению «Техносферная безопасность».

С октября 2015 года по июль 2016 год проходила профессиональную переподготовку в Череповецком государственном университете по программе «Управление персоналом».

ИСТОЧНИК KP.RU