После ареста автомобиля женшина выплатила 254 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 13:11 2019-04-09T13:19:10+03:00

При этом авто принадлежал мужу

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3 апреля УФССП по Череповцу нашли и арестовали «Renault Simbol» должника. При этом владелец авто находился в командировке. Сумма долгов составляла более четверти миллиона. Это были судебные налоги, страховые взносы и коммунальные платежи.

Чтобы должник был в курсе, что его авто арестовали, приставы сообщили об этом дежурную часть ГИБДД.

Спасать должника пришла супруга: спустя несколько часов она пришла с деньгами и полностью погасила долг.

Так что череповчанин, вернувшись из командировки, сможет беспрепятственно забрать иномарку со спецстоянки.

По мнению судебных приставов - арест транспорта - одна из самых действенных мер по погашению долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU