После ареста автомобиля женшина выплатила 254 тысячи рублей
3 апреля УФССП по Череповцу нашли и арестовали «Renault Simbol» должника. При этом владелец авто находился в командировке. Сумма долгов составляла более четверти миллиона. Это были судебные налоги, страховые взносы и коммунальные платежи.
Чтобы должник был в курсе, что его авто арестовали, приставы сообщили об этом дежурную часть ГИБДД.
Спасать должника пришла супруга: спустя несколько часов она пришла с деньгами и полностью погасила долг.
Так что череповчанин, вернувшись из командировки, сможет беспрепятственно забрать иномарку со спецстоянки.
По мнению судебных приставов - арест транспорта - одна из самых действенных мер по погашению долгов.
ИСТОЧНИК KP.RU