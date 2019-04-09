Женщина помогла супругу умереть ударом табурета

СЕГОДНЯ 12:31 2019-04-09T12:31:46+03:00

Однако умер от от сердца

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В Вологде под суд пойдет 46-летняя женщина - в домашней ссоре она причинила тяжелую травму супругу.

Ссора произошла в ночь на 15 января в квартире дома на улице Карла Маркса.

Там было обнаружено тело хозяина квартиры - мужчины 1969 г.р. с признаками насильственной смерти.

Прибывшие на место ЧП следователи обнаружили травмы - повреждения на голове и теле погибшего.

Его супругу задержали. было предположение, что причиной смерти мужчины мог явиться ушиб головного мозга и тупая травма головы.

Однако медицинская экспертиза с учетом гистологических исследований показала, что мужчина скончался от кардиомиопатии, вероятно, алкогольной.

Днем 15 января между супругами произошла ссора, во время которой

женщина ударила супруга по голове табуретом.

А через некоторое время мужчина скончался.

В результате женщине предъявлено обвинение в умышленном

причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека,

совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU