Женщина помогла супругу умереть ударом табурета
В Вологде под суд пойдет 46-летняя женщина - в домашней ссоре она причинила тяжелую травму супругу.
Ссора произошла в ночь на 15 января в квартире дома на улице Карла Маркса.
Там было обнаружено тело хозяина квартиры - мужчины 1969 г.р. с признаками насильственной смерти.
Прибывшие на место ЧП следователи обнаружили травмы - повреждения на голове и теле погибшего.
Его супругу задержали. было предположение, что причиной смерти мужчины мог явиться ушиб головного мозга и тупая травма головы.
Однако медицинская экспертиза с учетом гистологических исследований показала, что мужчина скончался от кардиомиопатии, вероятно, алкогольной.
Днем 15 января между супругами произошла ссора, во время которой
женщина ударила супруга по голове табуретом.
А через некоторое время мужчина скончался.
В результате женщине предъявлено обвинение в умышленном
причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека,
совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU