2019-04-09T12:31:46+03:00
Происшествия

Женщина помогла супругу умереть ударом табурета

Однако умер от от сердца
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологде под суд пойдет 46-летняя женщина - в домашней ссоре она причинила тяжелую травму супругу.

Ссора произошла в ночь на 15 января в квартире дома на улице Карла Маркса.

Там было обнаружено тело хозяина квартиры - мужчины 1969 г.р. с признаками насильственной смерти.

Прибывшие на место ЧП следователи обнаружили травмы - повреждения на голове и теле погибшего.

Его супругу задержали. было предположение, что причиной смерти мужчины мог явиться ушиб головного мозга и тупая травма головы.

Однако медицинская экспертиза с учетом гистологических исследований показала, что мужчина скончался от кардиомиопатии, вероятно, алкогольной.

Днем 15 января между супругами произошла ссора, во время которой

женщина ударила супруга по голове табуретом.

А через некоторое время мужчина скончался.

В результате женщине предъявлено обвинение в умышленном

причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека,

совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Бабаево спасатели ловили ползучего гада в жилом доме
ГИБДД ищет очевидцев происшествия: подростки на велосипедах сбили ребенка
Полицейские сняли троих подростков с цистерны грузового поезда
Стало известно расписание летних электричек на Вологодчине
Аэропорт в Великом Устюге будет носить имя Сергея Преминина или Семена Дежнева
Почти 6,5 тысяч юных вологжан получили места в детском саду
В одном из самых грязных городов сменился председатель комитета по охране окружающей среды
После ареста автомобиля женшина выплатила 254 тысячи рублей
В Вологде разыскивают Виктора Бушманова
Автобус на маршруте сбил череповчанина
Стало известно, что будет на месте снесенного "Труда" в Вологде
В Вологде спецмашины моют улицы
Под Череповцом внедорожник рухнул с моста в реку, водитель погиб