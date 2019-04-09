В Вологде разыскивают Виктора Бушманова

СЕГОДНЯ 10:41 2019-04-09T10:41:28+03:00

Его подозревают в тяжком преступлении

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В Вологде распространяют фотографию человека - его разыскивает полиция. Отдел полиции №3 Вологды разыскивает мужчину по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый — Бушманов Виктор Михайлович, 1977 года рождения.

О возможном местонахождении мужчины просят сообщить в дежурную часть 3-го отдела полиции: 76-50-02, 76-50-01, либо непосредственно инициатору розыска: 8900-535-17-27 или 76-50-06.

ИСТОЧНИК KP.RU