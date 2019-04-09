Стало известно, что будет на месте снесенного "Труда" в Вологде

СЕГОДНЯ 09:34 2019-04-09T09:34:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологде не будут застраивать место на берегу Вологды, где стояла городская электростанция, ставшая спорткомплексом «Труд». Администрация Вологды намерена там организовать зеленую зону.

Но окончательное решение еще не принято. " Могу точно сказать, что строится здесь ничего не будет", – заверил заммэра, начальник департамента градостроительства Вологды Анатолий Баранов. Ранее он заявлял о том, что "будь его воля, все бы снес и построил тут развязку".

«Труд» был незаконно снесен в сентябре, несмотря на запрещающие действия органов охраны памятников истории и культуры. ООО «Аудит»,собственник здания, оштрафован на 300 тысяч рублей. Однако руководитель Василий Анчуков заявляет, что договор о сносе подделан. "Пощечиной общественному мнению " и "полным беззаконием" названы действия по сносу здания, которого заинтересованные лица пытались несколько раз сжечь, а градозащитники несколько раз устраивали акции, демонстрируя, что его нужно спасти. Архитектор Александр Асафов предлагал отремонтировать здание и организовать в нем интерактивный технический музей.

ИСТОЧНИК KP.RU