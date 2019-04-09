2019-04-09T09:34:47+03:00
Общество

Стало известно, что будет на месте снесенного "Труда" в Вологде

Об этом сообщил заммэра
Ольга Шелупонь
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологде не будут застраивать место на берегу Вологды, где стояла городская электростанция, ставшая спорткомплексом «Труд». Администрация Вологды намерена там организовать зеленую зону.

Но окончательное решение еще не принято. " Могу точно сказать, что строится здесь ничего не будет", – заверил заммэра, начальник департамента градостроительства Вологды Анатолий Баранов. Ранее он заявлял о том, что "будь его воля, все бы снес и построил тут развязку".

«Труд» был незаконно снесен в сентябре, несмотря на запрещающие действия органов охраны памятников истории и культуры. ООО «Аудит»,собственник здания, оштрафован на 300 тысяч рублей. Однако руководитель Василий Анчуков заявляет, что договор о сносе подделан. "Пощечиной общественному мнению " и "полным беззаконием" названы действия по сносу здания, которого заинтересованные лица пытались несколько раз сжечь, а градозащитники несколько раз устраивали акции, демонстрируя, что его нужно спасти. Архитектор Александр Асафов предлагал отремонтировать здание и организовать в нем интерактивный технический музей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автобус на маршруте сбил череповчанина
В Вологде спецмашины моют улицы
Под Череповцом внедорожник рухнул с моста в реку, водитель погиб
Подростки спасли сокольчанку из кессона
Череповчанину грозят уголовкой за вывоз тележки из супермаркета
Дату субботника в Вологде перенесли на 20 апреля
В Вологодской области полиция остановила дорогую иномарку, угнанную в Ленинградской области
Сотрудники Росгвардии нашли 12-летнего ребенка в гаражах
Суд отстранил главу администрации Кириллова от работы
Сервис "Сбербанк Онлайн" на Вологодчине работает с проблемами
20-летнего развратника 13-летней девочки отправят в колонию
"Нива" рухнула в реку с моста под Череповцом
Вологжанина, пролежавшему в сугробе сутки, нашла полиция
Появилась новая информация о пропавшем Данииле Репине
Названы районы Вологодчины, которым угрожает весеннее подтопление
В Вологодской области сгорела ферма с 20 коровами
В Вологде в Кировском сквере была изнасилована девушка
Десятки тысяч череповчан числятся должниками по налогам
Неизвестный череповчанин упал с Октябрьского моста
Череповецкая квартира выгорела из-за замыкания в холодильнике
Под Вологдой "Шкода Октавия" оказалась в кювете
Стала известна печальная судьба полярного лиса Лёши
10 вологжан пополнят Президентский полк