В Вологде спецмашины моют улицы

СЕГОДНЯ 21:40 2019-04-08T22:46:34+03:00

Всего по городу работают три спецмашины с четырех утра до трех дня

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Начиная с первого апреля каждый день вологодские коммунальщики моют улицы водой в дневное время (борются с запылением) и соляным раствором ранним утром (против наледи). На спецмашинах устанавливают бочку с насосом, щетку, спереди - трубу с соплом. Вода подается под давлением, но подается не на полную мощность - коммунальщики щадят пешеходов и авто.

Особенно тщательно обрабатываются основные магистрали и мосты в Вологде. Для узких пространств, таких как тротуары и скверы, заведена специальная машина, несколько меньших габаритов. На данный момент, помывка проходит с 4 утра до 3 дня - из-за низкой температуры ночью. Как только потеплеет, мыть улицы будут только в ночное время.

ИСТОЧНИК KP.RU