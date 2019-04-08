2019-04-08T21:03:11+03:00
Происшествия

Под Череповцом внедорожник рухнул с моста в реку, водитель погиб

ЧП произошло у деревни Степанково
Евдокия САХАРОВА
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Место происшествияМесто происшествияФото: Спасатели Череповца
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По показаниям экспертов, после падения машины в реку мужчина пытался выбраться из "Нивы", лобовое стекло было разбито, но захлебнулся. Тело 57-летнего водителя обнаружили возле моста у деревни Степанково под Череповцом. Авария произошла около 7 вечера минувшего воскресенья. По данным официального сайта Череповца, внедорожник резко развернулся на дороге, пробил ограждение моста и вылетел в водоем. Вытащить автомобиль из реки обещали только сегодня. Причины произошедшей трагедии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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