Подростки спасли сокольчанку из кессона

СЕГОДНЯ 20:55 2019-04-08T20:55:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Юные сокольчане спасли женщину из кессона. Трагедия едва не случилась в воскресенье, 7 апреля, на улице Огородников в Соколе. Пенсионерка отправилась в гараж - там в кессоне хранились огородные запасы.

Спустившись в яму, она почувствовала плохо и упала. И выбраться из кессона самостоятельно она не могла.

По счастливой случайности, мимо гаража проходили подростки 16-ти и 17-ти лет. Они и услышали стоны женщины.

Они поняли, что человеку плохо и нужна помощь. Ребята зашли в гараж и помогли выбраться из ловушки. Затем была вызвана скорая помощь.

У пенсионерки сотрясение головного мозга и переохлаждением организма, сообщает портал «Сокол. Инфо». Она находится в районной больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU