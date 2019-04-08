Подростки спасли сокольчанку из кессона
Юные сокольчане спасли женщину из кессона. Трагедия едва не случилась в воскресенье, 7 апреля, на улице Огородников в Соколе. Пенсионерка отправилась в гараж - там в кессоне хранились огородные запасы.
Спустившись в яму, она почувствовала плохо и упала. И выбраться из кессона самостоятельно она не могла.
По счастливой случайности, мимо гаража проходили подростки 16-ти и 17-ти лет. Они и услышали стоны женщины.
Они поняли, что человеку плохо и нужна помощь. Ребята зашли в гараж и помогли выбраться из ловушки. Затем была вызвана скорая помощь.
У пенсионерки сотрясение головного мозга и переохлаждением организма, сообщает портал «Сокол. Инфо». Она находится в районной больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU