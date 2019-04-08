2019-04-08T20:51:30+03:00
Происшествия

Череповчанину грозят уголовкой за вывоз тележки из супермаркета

Мужчина катил тележку прямо до пункта своего назначения - берега реки
Евдокия САХАРОВА
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В череповецком супермаркете на улице Архангельской произошло ЧП: один из покупателей вывез свою еду на продуктовой тележке - катил он ее до берега реки, где у него была встреча с друзьями. Сотрудники магазина заметили пропажу и вызвали полицию. Оперативники разыскали мужчину с тележкой - он заявил, что пакеты по городу нести тяжело, а такси вызвать не смог. Нарушитель ничего предосудительного в своем поступке не заметил. Магазин подсчитал причиненный ущерб - 4 000 рублей. Череповчанина задержали и, на данный момент, решается заводить ли на него уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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