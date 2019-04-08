2019-04-08T16:47:06+03:00
Недвижимость

Дату субботника в Вологде перенесли на 20 апреля

Горожане уберут не менее 100 участков во всех микрорайонах
Иван Чухнин
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Дату весеннего субботника в Вологде перенесли на 20 апреля. Об этом 8 апреля сообщил и. о. начальника Департамента городского хозяйства администрации Вологды Андрей Макаровский.

Ранее называлась другая дата - 27 апреля.

Причиной переноса названа погода - активная весна очистила от снега большую часть города, подсохли газоны и скверы.

Поэтому общегородской субботник назначен на неделю раньше.

- К тому же, хочется побыстрее привести в порядок город, - рассказал Андрей Макаровский. - Сейчас мы разбиваем Вологду на участки, которые будут централизовано убираться, принимаем заявки на субботник. Также необходимо наладить работу техники, которая будет вывозить мусор после генеральной уборки города.

Субботник пройдет на не менее чем на 100 участках во всех микрорайонах города.

Подать заявку и получить ответы на вопросы, касающиеся предстоящего субботника, можно по телефону: 72-15-34.

Кроме того, обычно вологжане самостоятельно проводят генуборку в своих дворах. За инвентарем следует обращаться в управляющую компанию или ТСЖ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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