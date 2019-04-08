2019-04-08T16:39:19+03:00
Происшествия

В Вологодской области полиция остановила дорогую иномарку, угнанную в Ленинградской области

Она двигалась с другими регистрационными номерами
Иван Чухнин
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Угнанную иномарку остановили в Шекснинском районе.Угнанную иномарку остановили в Шекснинском районе.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Японскую иномарку «Тойота Камри», угнанную в Ленинградской области, остановили вологодские полицейские. Мужчина, который находился за рулем автомобиля, задержан.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области, в дежурную часть позвонил 33-летний житель Ленинградской области.

Он рассказал, что у него был угнан автомобиль «Тойота Камри» белого цвета. А только что ему сообщили, что его автомобиль двигался по трассе Новая Ладога в сторону Вологодской области, но уже с другими номерами.

Информация об иномарке была передана всем нарядам полиции. И вечером того дня автомобиль был остановлен нарядом ГИБДД в Шекснинском районе.

Действительно, номера двигателя и кузова иномарки не совпадали с номерами, указанными в документах. А в багажнике полицейские обнаружили комплект номеров, которые совпадали с информацией звонившего.

Автомобиль был поставлен на ответственное хранение на территорию отдела полиции.

Пока водитель, мужчина из Пермского края 1971 года рождения, не смог объяснить, почему на машине установлены госномера от другого автомобиля.

После проведения автотехнической экспертизы, как сообщает пресс-служба УМВД области, все материалы будут переданы коллегам в Ленинградскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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