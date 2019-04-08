2019-04-08T14:40:41+03:00
Происшествия

Сотрудники Росгвардии нашли 12-летнего ребенка в гаражах

Он был без сознания и лежал на снегу
Иван Чухнин
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Сотрудники вологодской Росгвардии спасли 12-летнего ребенка. Его обнаружили лежащим без сознания на снегу в гаражном кооперативе в Вологде.

Об этом сообщает группа «Росгвардия. Северо-Западный округ» в «ВКонтакте».

Наряд вневедомственной охраны - старший сержант Александр Куваев и сержант Александр Соболев - проверял гаражный кооператив на улице Пугачева.

Между двумя металлическими гаражами сотрудники Росгвардии лежал школьник.

Он находился без сознания. По предположению гвардейцев, ребенок упал с крыши.

До приезда скорой помощи сотрудники Росгвардии привели ребенка в чувство, укутали его своими бушлатами.

Бойцы связались по телефону с мамой мальчика. Семья, как выяснилось, жила неподалеку.

Она пояснила, что некоторое время назад ее 12-летний сын ушел на прогулку.

Медикам пришлось госпитализировать школьника - есть подозрение, что у него сотрясение головного мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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