Сотрудники Росгвардии нашли 12-летнего ребенка в гаражах
Сотрудники вологодской Росгвардии спасли 12-летнего ребенка. Его обнаружили лежащим без сознания на снегу в гаражном кооперативе в Вологде.
Об этом сообщает группа «Росгвардия. Северо-Западный округ» в «ВКонтакте».
Наряд вневедомственной охраны - старший сержант Александр Куваев и сержант Александр Соболев - проверял гаражный кооператив на улице Пугачева.
Между двумя металлическими гаражами сотрудники Росгвардии лежал школьник.
Он находился без сознания. По предположению гвардейцев, ребенок упал с крыши.
До приезда скорой помощи сотрудники Росгвардии привели ребенка в чувство, укутали его своими бушлатами.
Бойцы связались по телефону с мамой мальчика. Семья, как выяснилось, жила неподалеку.
Она пояснила, что некоторое время назад ее 12-летний сын ушел на прогулку.
Медикам пришлось госпитализировать школьника - есть подозрение, что у него сотрясение головного мозга.
ИСТОЧНИК KP.RU