Суд отстранил главу администрации Кириллова от работы

СЕГОДНЯ 14:24 2019-04-08T14:24:46+03:00

Его подозревают в присвоении бюджетных денег и растрате

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В Кириллове руководителя местной администрации судом отстранен от должности. Его подозревают в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

В 2017 году Александр Полковников исполнял обязанности главы администрации города Кириллова. По версии следствия, он, зная, что экономии фонда оплаты труда бюджета муниципального образования нет, систематически издавал распоряжения о выплате себе и подчиненным премий, помимо ежемесячных премий прямо предусмотренных штатным расписанием и Положением об оплате труда.

Всего было растрачено более 1 млн. рублей бюджетных денег.

В администрации муниципального образования прошли обыски, изъяты компьютерная техника и имеющая значение для следствия документация. Назначено проведение судебной бухгалтерской экспертизы.

Чтобы подозреваемый не мог препятствовать расследованию преступления, оказать давление на свидетелей, которые являются его подчиненными, чиновника отстранили от исполнения обязанностей. Кроме того, так, по мнению суда, он не будет иметь доступ к финансовой документации.

Уголовное дело против высокопоставленного чиновника возбуждено по результатам процессуальной прокурорской проверки, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU