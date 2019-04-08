Сервис "Сбербанк Онлайн" на Вологодчине работает с проблемами

СЕГОДНЯ 13:29 2019-04-08T13:32:52+03:00

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В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой. О нем сообщили в соцсетях. Первые инциденты начались еще около 10 часов утра.

Наш корреспондент около в 13:20 мск не смог войти в серивс. Мобильное приложение выдало ошибку: «Система временно недоступна, повторите вход через 15 минут».

Между тем, другой сотрудник сделал это беспрепятственно.

«В настоящее время по техническим причинам ряд клиентов может испытывать затруднения при проведении операций платежей и переводов в «Сбербанк Онлайн» и через устройства самообслуживания банка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Неполадки будут устранены в ближайшее время», — комментирует пресс-служба Сбербанка.

ИСТОЧНИК KP.RU