2019-04-08T13:32:52+03:00
Экономика

Сервис "Сбербанк Онлайн" на Вологодчине работает с проблемами

Проблему обещают исправить
Иван Чухнин
Поделиться:
Комментарии: comments3
Изменить размер текста:

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой. О нем сообщили в соцсетях. Первые инциденты начались еще около 10 часов утра.

Наш корреспондент около в 13:20 мск не смог войти в серивс. Мобильное приложение выдало ошибку: «Система временно недоступна, повторите вход через 15 минут».

Между тем, другой сотрудник сделал это беспрепятственно.

«В настоящее время по техническим причинам ряд клиентов может испытывать затруднения при проведении операций платежей и переводов в «Сбербанк Онлайн» и через устройства самообслуживания банка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Неполадки будут устранены в ближайшее время», — комментирует пресс-служба Сбербанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вологде спецмашины моют улицы
Под Череповцом внедорожник рухнул с моста в реку, водитель погиб
Подростки спасли сокольчанку из кессона
Череповчанину грозят уголовкой за вывоз тележки из супермаркета
Дату субботника в Вологде перенесли на 20 апреля
В Вологодской области полиция остановила дорогую иномарку, угнанную в Ленинградской области
Сотрудники Росгвардии нашли 12-летнего ребенка в гаражах
Суд отстранил главу администрации Кириллова от работы
20-летнего развратника 13-летней девочки отправят в колонию
"Нива" рухнула в реку с моста под Череповцом
Вологжанина, пролежавшему в сугробе сутки, нашла полиция
Появилась новая информация о пропавшем Данииле Репине
Названы районы Вологодчины, которым угрожает весеннее подтопление
В Вологодской области сгорела ферма с 20 коровами
В Вологде в Кировском сквере была изнасилована девушка
Десятки тысяч череповчан числятся должниками по налогам
Неизвестный череповчанин упал с Октябрьского моста
Череповецкая квартира выгорела из-за замыкания в холодильнике
Под Вологдой "Шкода Октавия" оказалась в кювете
Стала известна печальная судьба полярного лиса Лёши
10 вологжан пополнят Президентский полк