Сервис "Сбербанк Онлайн" на Вологодчине работает с проблемами
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой. О нем сообщили в соцсетях. Первые инциденты начались еще около 10 часов утра.
Наш корреспондент около в 13:20 мск не смог войти в серивс. Мобильное приложение выдало ошибку: «Система временно недоступна, повторите вход через 15 минут».
Между тем, другой сотрудник сделал это беспрепятственно.
«В настоящее время по техническим причинам ряд клиентов может испытывать затруднения при проведении операций платежей и переводов в «Сбербанк Онлайн» и через устройства самообслуживания банка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Неполадки будут устранены в ближайшее время», — комментирует пресс-служба Сбербанка.
ИСТОЧНИК KP.RU