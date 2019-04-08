20-летнего развратника 13-летней девочки отправят в колонию

СЕГОДНЯ 12:56 2019-04-08T12:57:03+03:00

Он проведет там три года

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В Череповце осужден 20-летний череповчанин - развратитель 13-летней девочки. О своем поведении он 3 года будет думать в колонии общего режима.

В 2018 году 20-летний парень зная о возрасте 13-летней девочки, неоднократно совершал в ее отношении развратные действия.

На него было возбуждено уголовное дело. Суд запретил молодому человеку общаться с потерпевшей и свидетелями по уголовному делу. Запрет распространялся и на интернет. Но он неоднократно этот запрет нарушил, писал девочке «ВКонтакте» и разговаривал по мобильному телефону. В итоге его заключили под стражу.

На днях развратнику был вынесен приговор.

Череповчанин признан виновным по ч. 2 ст. 135 УК РФ «Развратные действия в отношении лица, достигшего 12, но не достигшего 14-летнего возраста». Ему назначены 3 года лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима.

Типичными физическими развратными действиями являются обнажение половых органов виновного или потерпевшего лица, прикосновения к ним, ощупывание, совершение непристойных жестов, полового акта, иных действий сексуального характера в присутствии несовершеннолетнего и т.п.

Типичными развратными действиями интеллектуального характера являются демонстрация порнографических материалов, предметов, аудио-, кино- или видеозаписей, изображений порнографического характера, чтение порнографической литературы, ведение бесед, разговоров, рассказов на сексуальные темы циничного характера и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU