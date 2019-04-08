2019-04-08T12:57:03+03:00
Происшествия

20-летнего развратника 13-летней девочки отправят в колонию

Он проведет там три года
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Череповце осужден 20-летний череповчанин - развратитель 13-летней девочки. О своем поведении он 3 года будет думать в колонии общего режима.

В 2018 году 20-летний парень зная о возрасте 13-летней девочки, неоднократно совершал в ее отношении развратные действия.

На него было возбуждено уголовное дело. Суд запретил молодому человеку общаться с потерпевшей и свидетелями по уголовному делу. Запрет распространялся и на интернет. Но он неоднократно этот запрет нарушил, писал девочке «ВКонтакте» и разговаривал по мобильному телефону. В итоге его заключили под стражу.

На днях развратнику был вынесен приговор.

Череповчанин признан виновным по ч. 2 ст. 135 УК РФ «Развратные действия в отношении лица, достигшего 12, но не достигшего 14-летнего возраста». Ему назначены 3 года лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима.

Типичными физическими развратными действиями являются обнажение половых органов виновного или потерпевшего лица, прикосновения к ним, ощупывание, совершение непристойных жестов, полового акта, иных действий сексуального характера в присутствии несовершеннолетнего и т.п.

Типичными развратными действиями интеллектуального характера являются демонстрация порнографических материалов, предметов, аудио-, кино- или видеозаписей, изображений порнографического характера, чтение порнографической литературы, ведение бесед, разговоров, рассказов на сексуальные темы циничного характера и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вологде спецмашины моют улицы
Под Череповцом внедорожник рухнул с моста в реку, водитель погиб
Подростки спасли сокольчанку из кессона
Череповчанину грозят уголовкой за вывоз тележки из супермаркета
Дату субботника в Вологде перенесли на 20 апреля
В Вологодской области полиция остановила дорогую иномарку, угнанную в Ленинградской области
Сотрудники Росгвардии нашли 12-летнего ребенка в гаражах
Суд отстранил главу администрации Кириллова от работы
Сервис "Сбербанк Онлайн" на Вологодчине работает с проблемами
"Нива" рухнула в реку с моста под Череповцом
Вологжанина, пролежавшему в сугробе сутки, нашла полиция
Появилась новая информация о пропавшем Данииле Репине
Названы районы Вологодчины, которым угрожает весеннее подтопление
В Вологодской области сгорела ферма с 20 коровами
В Вологде в Кировском сквере была изнасилована девушка
Десятки тысяч череповчан числятся должниками по налогам
Неизвестный череповчанин упал с Октябрьского моста
Череповецкая квартира выгорела из-за замыкания в холодильнике
Под Вологдой "Шкода Октавия" оказалась в кювете
Стала известна печальная судьба полярного лиса Лёши
10 вологжан пополнят Президентский полк