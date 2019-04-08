"Нива" рухнула в реку с моста под Череповцом
ЧП случилось под Череповцом 7 апреля вечером в деревне Степанково. Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Череповца, звонок раздался в 18.50 от ЕДДС Череповецкого района.
С моста у деревни Степанково Череповецкого района рухнула «Нива» с водителем, мужчиной 1961 года рождения. На место выехали сотрудники Спасательной службы Череповца. Как оказалось, машина ушла на дно - льда там уже небыло. Около полуночи спасатели извлекли из машины тело водителя. Вот что рассказал директор Спасательной службы Дмитрий Санакоев:
— Там дорога не очень хорошая, его, видимо, занесло... Сам мост деревянный, подвязан железными сваями, достаточно высокий. Водитель пытался выбраться из машины сам, лобовое стекло было разбито, но не успел. В машине была собака, она выбралась самостоятельно. На реке уже нет льда, но очень сильное течение.
Машину из реки будут вытаскивать только сегодня.
ИСТОЧНИК KP.RU