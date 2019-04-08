"Нива" рухнула в реку с моста под Череповцом

СЕГОДНЯ 10:39 2019-04-08T10:48:21+03:00

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ЧП случилось под Череповцом 7 апреля вечером в деревне Степанково. Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Череповца, звонок раздался в 18.50 от ЕДДС Череповецкого района.

С моста у деревни Степанково Череповецкого района рухнула «Нива» с водителем, мужчиной 1961 года рождения. На место выехали сотрудники Спасательной службы Череповца. Как оказалось, машина ушла на дно - льда там уже небыло. Около полуночи спасатели извлекли из машины тело водителя. Вот что рассказал директор Спасательной службы Дмитрий Санакоев:

— Там дорога не очень хорошая, его, видимо, занесло... Сам мост деревянный, подвязан железными сваями, достаточно высокий. Водитель пытался выбраться из машины сам, лобовое стекло было разбито, но не успел. В машине была собака, она выбралась самостоятельно. На реке уже нет льда, но очень сильное течение.

Машину из реки будут вытаскивать только сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU