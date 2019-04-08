2019-04-08T10:50:29+03:00
Происшествия

Вологжанина, пролежавшему в сугробе сутки, нашла полиция

Он остался жив
Иван Чухнин
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Мужчина пролежал в сугробе сутки. Он остался жив лишь благодаря полицейским и неравнодушным землякам.

В полицию Грязовецкого района поступило сообщение о пропаже человека. Как рассказали его товарищи, 39-летний местный житель отдыхал вместе с ними на станции Становое.

Когда спиртное закончилось, мужчина поехал в магазин. Попасть в соседнее село - Лежу - можно было на электричке.

Однако обратно он не вернулся. Товарищи пытались дозвониться, но сначала он не брал трубку, а утром следующего дня телефон был уже выключен.

Полиция поселка Вохтога организовали поиски в окрестностях станции. Местный житель Александр Караванов предоставил для поисков снегоход и трактор.

Полицейские разделили территорию на квадраты и методично прочесывали местность.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, через несколько часов поиска мужчина был найден. Он лежал в снегу на окраине леса.

У мужчины было диагностировано сильное переохлаждение: он не мог самостоятельно ходить и даже говорить.

Его срочно доставили в медпункт в селе Спасское.

ИСТОЧНИК KP.RU

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