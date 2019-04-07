2019-04-07T15:22:29+03:00
Общество

Названы районы Вологодчины, которым угрожает весеннее подтопление

Практически, это каждый второй район региона
Иван Чухнин
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Управление МЧС по Вологодской области опубликовало перечень районов, где есть риск подтопления при весеннем таянии снегов и разливе рек.

Всего их 13.

От весеннего паводка могут пострадать Бабаевский, Великоустюгский, Вытегорский, Кичменгско-Городецкий, Сокольский, Сямженский, Никольский, Нюксенский, Тотемский, Харовский, Устюженский, Усть-Кубинский, Чагодощенский районы, а также город Вологда.

Самое большой опасности традиционно подвергается город на Сухоне-реке - Великий Устюг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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