Названы районы Вологодчины, которым угрожает весеннее подтопление
Практически, это каждый второй район региона
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Управление МЧС по Вологодской области опубликовало перечень районов, где есть риск подтопления при весеннем таянии снегов и разливе рек.
Всего их 13.
От весеннего паводка могут пострадать Бабаевский, Великоустюгский, Вытегорский, Кичменгско-Городецкий, Сокольский, Сямженский, Никольский, Нюксенский, Тотемский, Харовский, Устюженский, Усть-Кубинский, Чагодощенский районы, а также город Вологда.
Самое большой опасности традиционно подвергается город на Сухоне-реке - Великий Устюг.
ИСТОЧНИК KP.RU