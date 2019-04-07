В Вологодской области сгорела ферма с 20 коровами
ЧП случилось в Грязовецком районе
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В Грязовецком районе сгорела ферма, погибло 20 коров.
ЧП случилось в поселке Бушуиха 6 апреля около 11 часов вечера.
Возгорание произошло в хозяйственном блоке фермы, которая принадлежит племенному заводу "Заря".
Огонь распространился по всему помещению, охватив 120 квадратных метров.
В огне 20 животных погибло. Коровник уничтожен. Ущерб устанавливается. Предварительная причина ЧП - неисправность оборудования. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU