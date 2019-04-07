В Вологде в Кировском сквере была изнасилована девушка

7 Апр 14:44 2019-04-07T14:44:14+03:00

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В центре Вологды произошло изнасилование 23-летней девушки. По ходатайству следователей СК России арестован житель Саратовской области.

23-летняя вологжанка обратилась к следователям - на неё ночью 28 марта 2019 года в Кировском сквере Вологды напал неизвестный и совершил насильственные действия сексуального характера.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело.

Следователями СКР были изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения в районе места происшествия.

Проанализировав большой объем информации, следователи установили подозреваемого.

Им оказался водитель-дальнобойщик 1964 года рождения из Саратовской области, он находился в Вологде в командировке.

Оперативники доставили мужчину в Вологду.

Ему объявлено о его задержании по подозрению в совершении преступления и предъявлены доказательства.

В ходе допроса саратовец признался в содеянном и написал явку с повинной.

Он заключен под стражу.

Напомним, часть 1 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой расследуется уголовное дело, предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы

ИСТОЧНИК KP.RU