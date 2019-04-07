В Вологде в Кировском сквере была изнасилована девушка
В центре Вологды произошло изнасилование 23-летней девушки. По ходатайству следователей СК России арестован житель Саратовской области.
23-летняя вологжанка обратилась к следователям - на неё ночью 28 марта 2019 года в Кировском сквере Вологды напал неизвестный и совершил насильственные действия сексуального характера.
По результатам проверки было возбуждено уголовное дело.
Следователями СКР были изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения в районе места происшествия.
Проанализировав большой объем информации, следователи установили подозреваемого.
Им оказался водитель-дальнобойщик 1964 года рождения из Саратовской области, он находился в Вологде в командировке.
Оперативники доставили мужчину в Вологду.
Ему объявлено о его задержании по подозрению в совершении преступления и предъявлены доказательства.
В ходе допроса саратовец признался в содеянном и написал явку с повинной.
Он заключен под стражу.
Напомним, часть 1 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой расследуется уголовное дело, предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы
ИСТОЧНИК KP.RU