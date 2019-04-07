Десятки тысяч череповчан числятся должниками по налогам

7 Апр 13:46 2019-04-07T14:18:32+03:00

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Череповецкая налоговая инспекция сообщила о 29 тысячах должников. Сумма текущей задолженности составляет 131 млн.руб.

Кроме того, есть долги просроченные, совокупный объем которых составил 222 млн.руб. Среди должников числятся 107 500 физических лиц, то есть каждый третий горожанин.

Правда, многие из них недоплатили по 2-3 видам налогов, так что реальное число должников меньше, соответственно, в 2-3 раза.

Как сообщает Город Че, самая большая недоимка - 140 млн. - по транспортному налогу. Его не уплатили 26 тысяч горожан.

61 млн - долг по налогу на имущество физлиц, это долг 49 300 череповчан.

Наконец, еще 21 млн.руб. долгов приходится на земельный налог, здесь в числе должников - 36 400 физических лиц.

Напомним, тем, кто имеет долги более 10 000 руб, ограничивают выезд за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU