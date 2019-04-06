2019-04-06T11:29:51+03:00
Дом. Семья

Стала известна печальная судьба полярного лиса Лёши

О трагедии сообщила его хозяйка
Иван Чухнин
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Как сообщала "Комсомолка", полярный лис по кличке Леша 29 марта сбежал из контактного зоопарка, что под Череповцом. Информацию о пропаже размещали на своих страничках неравнодушные вологжане.

Зверь был на трех лапках, однако голос весны позвал его в леса: он перемахнул через ограду и скрылся.

Несчастного романтика видели на обочинах, к людям он не подходил, хотя особо не боялся.

На сообщения о его местонахождении приезжали хозяева, но увы - он уже был далеко.

Леша был инвалид, так что питание добыть ему было непросто. Еще одна опасность - собаки. Встреча с ними и стала роковой.

«Принесла обратно тельце. Два дня назад Лешу загрызли домашние лайки на глазах у хозяев. Сегодня показали место, теперь сможем похоронить его дома», - написала в соцсетях владелица зоопарка Мария Неволина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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