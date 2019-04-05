10 вологжан пополнят Президентский полк

СЕГОДНЯ 17:43 2019-04-05T17:43:36+03:00

Конкурс был более 7 человек на место

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10 вологжан будут призваны в Президенский полк. Отправка призывников намечена на 26 июня.

Об этом заявил журналистам заместитель губернатора Эдуард Зайнак. Он подчеркнул, что это большая честь для молодых людей.

«Наш регион гордится тем, что вологжан постоянно туда призывают. Отбор претендентов проходит в несколько этапов. В феврале в военкоматы области заявились 74 желающих. Из них были отобраны 46 призывников.

Затем из них были отобраны 24 человека. В июне пройдет окончательный отбор: 10 самых достойных вологжан представят нашу область в Президентском полку», – сообщил Эдуард Зайнак.

ИСТОЧНИК KP.RU