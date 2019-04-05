2019-04-05T17:43:36+03:00
Общество

10 вологжан пополнят Президентский полк

Конкурс был более 7 человек на место
Иван Чухнин
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10 вологжан будут призваны в Президенский полк. Отправка призывников намечена на 26 июня.

Об этом заявил журналистам заместитель губернатора Эдуард Зайнак. Он подчеркнул, что это большая честь для молодых людей.

«Наш регион гордится тем, что вологжан постоянно туда призывают. Отбор претендентов проходит в несколько этапов. В феврале в военкоматы области заявились 74 желающих. Из них были отобраны 46 призывников.

Затем из них были отобраны 24 человека. В июне пройдет окончательный отбор: 10 самых достойных вологжан представят нашу область в Президентском полку», – сообщил Эдуард Зайнак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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