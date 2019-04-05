Коммунисты назвали конкурента Олегу Кувшинникову на ближайших выборах

СЕГОДНЯ 13:56 2019-04-05T13:59:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Коммунисты пойдут на губернаторские выборы на Вологодчине со своим кандидатом. Его имя назвали только на этой неделе.

Коммунисты начали подготовку к выборам губернатора Вологодской области. Так, в Москве были проведены внутрипартийные обсуждения. В результате рекомендовано выдвинуть в качестве кандидата от КПРФ на выборах губернатора Вологодской области первого секретаря областного комитета партии Александра Морозова.

Сейчас он является депутатом ЗСО. Кандидатуру должны твердить на пленуме областного отделения КПРФ. Как говорят эксперты, это почти технический момент.

На выборы он пойдет на волне недовольства населения пенсионной и мусорной реформами. Главное требование - пересмотр мусорной реформы.

Также Морозов сообщает, что приступил к подбору команды. "Дверь в нашу команду будет закрыта только тем, кто голосовал за пенсионную реформу и чиновникам, замешанным в коррупционных скандалах или находящихся под подозрением в коррупции", - сообщил Александр Морозов.

Александру Морозову 51 год, он родился в Кадуйском районе Вологодской области.

Окончил Ярославский государственный медицинский институт. Работал участковым терапевтом, затем заведующим терапевтическим отделением.

С 4 декабря 2011 года - депутат Законодательного Собрания области от КПРФ.

Напомним, выборы губернатора Вологодской области пройдут 8 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU