Вологда задыхается: вредные примеси накапливаются в нижних слоях атомосферы
Синоптики предупредили вологжан о неблагополучных метеоусловиях: от длительных прогулок в черте города лучше отказаться.
Как сообщает Гидрометеорологическая служба Вологодской области, в выходные в областной столице ожидаются неблагоприятные метеоролические условия: вредные примеси будут накапливаться в нижних слоях атмосферы. Пыль, в котороую попадают дорожные реагенты, выхлопные газы, продукты горения создают опасную взвесь, которая попадает в легкие.
Из-за этого могут обостриться хронические заболевания. Особенно это опасно для тех, кто склонен к астме и аллергии.
Так что от прогулок с детьми, людям с проблемами здоровья стоит отказаться. Спортсменам также стоит отказаться от пробежек, особено по магистралям с оживленным движением.
Как вариант - выходные лучше провести за чертой города.
ИСТОЧНИК KP.RU