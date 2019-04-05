2019-04-05T13:40:52+03:00
Общество

Вологда задыхается: вредные примеси накапливаются в нижних слоях атомосферы

Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях
Иван Чухнин
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Синоптики предупредили вологжан о неблагополучных метеоусловиях: от длительных прогулок в черте города лучше отказаться.

Как сообщает Гидрометеорологическая служба Вологодской области, в выходные в областной столице ожидаются неблагоприятные метеоролические условия: вредные примеси будут накапливаться в нижних слоях атмосферы. Пыль, в котороую попадают дорожные реагенты, выхлопные газы, продукты горения создают опасную взвесь, которая попадает в легкие.

Из-за этого могут обостриться хронические заболевания. Особенно это опасно для тех, кто склонен к астме и аллергии.

Так что от прогулок с детьми, людям с проблемами здоровья стоит отказаться. Спортсменам также стоит отказаться от пробежек, особено по магистралям с оживленным движением.

Как вариант - выходные лучше провести за чертой города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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