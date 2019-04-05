2019-04-05T12:07:51+03:00
Происшествия

Пьяный байкер нарушил все что мог и покалечил подружку

ДТП случилось в центре Вологды
Иван Чухнин
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Мотоциклист на "Хонде" не рассчитал свои силы и разбился.

ДТП случилось 4 апреля в 23:35 около дома № 47 по улице Зосимовской.

Как сообщили в областном управлении ГИБДД, 23-летний мотоциклист мчался на Хонде и не уступил дорогу автомобилю Фольксваген Пассат, за рудем которого был 34-летний водитель.

Как выяснилось, лихой байкер был пьян.

У него не было шлема. Как выяснили сотрудники ГИБДД, у него не было водительских прав.

В результате - машина и мотоцикл разбиты, а мотоциклист с его 16-летней пассажиркой госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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