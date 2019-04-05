2019-04-05T11:24:16+03:00
Общество

Мэром Вологды станет школьница - борец с коррупцией

Дни дублера проходят в областной столице
Иван Чухнин
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«Дни дублера» пройдут в Вологде 10 апреля - для школьников и 17 апреля – для студентов.

По одному человеку в каждый день выступят дублерами Мэра города, еще 18 - руководителей тех департаментов и управлений, где они проходили стажировку.

Абсолютные лидеры среди школьников и студентов станут на день дублерами Мэра Вологды. Это право досталось десятикласснице школы № 41 Арсении Бородулиной и студенту РАНХиГС Владимиру Шушкову. Оба они хорошо зарекомендовали себя в ходе стажировок. Владимир на слете «МЭРС» представил проект интерактивной карты профессий, который высоко оценил Сергей Воропанов.

А Арсения практиковалась в Правовом управлении городской Администрации и успешно презентовала проект, который призван в игре рассказать детям о недопустимости коррупции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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