Общегородской субботник в Вологде назначен на 27 апреля
27 апреля в Вологде пройдет весенний субботник.
Весенняя уборка силами горожан пройдет в скверах, парках, на берегах
реки, а также на территориях предприятий.
Сейчас уточняется список мест, где пройдет уборка. Уже известно, что их будет не менее 100, субботник пройдет во всех районах города.
В субботнике примут участие ТОСы, общественные организации, трудовые коллективы, школьники и студенты, представители органов власти.
Подать заявку и получить ответы на все вопросы, касающиеся предстоящей уборки, можно позвонив в Департамент городского хозяйства по телефону: 72-15-34.
Кроме того, вологжане будут самостоятельно приводить в порядок дворы. Инвентарем должны обеспечить УК или ТСЖ.
В городе 27 преля пройдет и традиционный экологический квест «Чистые игры». Желающим принять в нем участие необходимо обращаться в Молодежный центр
«ГОР. СОМ 35».
По традиции субботник станет стартом двухмесячника чистоты.
В прошлом году на весеннюю уборку вышли более 7 тысяч вологжан, убрано вывезено около 230 тонн мусора, сообщает пресс-служба администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU