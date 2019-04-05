Общегородской субботник в Вологде назначен на 27 апреля

СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-05T10:59:20+03:00

Субботник - это способ сделать наш город еще красивее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот день стартует двухмесячник чистоты

Изменить размер текста: A A

27 апреля в Вологде пройдет весенний субботник.

Весенняя уборка силами горожан пройдет в скверах, парках, на берегах

реки, а также на территориях предприятий.

Сейчас уточняется список мест, где пройдет уборка. Уже известно, что их будет не менее 100, субботник пройдет во всех районах города.

В субботнике примут участие ТОСы, общественные организации, трудовые коллективы, школьники и студенты, представители органов власти.

Подать заявку и получить ответы на все вопросы, касающиеся предстоящей уборки, можно позвонив в Департамент городского хозяйства по телефону: 72-15-34.

Кроме того, вологжане будут самостоятельно приводить в порядок дворы. Инвентарем должны обеспечить УК или ТСЖ.

В городе 27 преля пройдет и традиционный экологический квест «Чистые игры». Желающим принять в нем участие необходимо обращаться в Молодежный центр

«ГОР. СОМ 35».

По традиции субботник станет стартом двухмесячника чистоты.

В прошлом году на весеннюю уборку вышли более 7 тысяч вологжан, убрано вывезено около 230 тонн мусора, сообщает пресс-служба администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU