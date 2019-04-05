В Вологде строители начали капремонт дома, пострадавшего при взрыве газа

СЕГОДНЯ 10:16 2019-04-05T10:20:09+03:00

Квартиры, пострадавшие при взрыве, ввели в эксплуатацию в сжатые сроки. Фото: администрация города Вологды

На работы будет потрачено более 18 миллионов рублей

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В Вологде стартовал капитальный ремонт дома, восстановленном после взрыва бытового газа.

В программу капремонтов на 2019 год дом на Карла Маркса, 74а был включен по поручению Губернатора Олега Кувшинникова.

Работы уже начались. Сегодня Мэр Вологды Сергей Воропанов провел выездное рабочее совещание, в котором приняли участие представители профильных департаментов Администрации города, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, стройнадзора, проектной организации и подрядчика.

Намечен обширный перечень работ: комплексный ремонт кровли, цоколя и отмостки, инженерных коммуникаций, утепление фасадов, замена окон на лестничных клетках.

Комплекс работ утвердили жители на общем собрании. Необходимая сумма - более 18 млн рублей.

Подрядчик приступил к работе с апреля. Сейчас специалисты меняют электрические сети, на следующей неделе начнется обновление фасада. Параллельно выполняется поквартирный обход, чтобы обследовать внутренние системы водоснабжения и водоотведения для их замены.

- К кровельным работам приступим в конце апреля, ждем, когда наступят устойчивые положительные температуры ночью. Материалы закуплены, - сообщил говорит директор компании-подрядчика Александр Самыловский.

Работы идут под постоянным контролем технадзора.

Кроме того, Мэр Вологды Сергей Воропанов поручил привлечь к контролю жителей дома.

«Необходимо, чтобы жители четко понимали, что и как делает подрядчик: в какие сроки, с каким качеством и с помощью каких материалов. Это важно, чтобы в дальнейшем не возникало вопросов. Работы не должны приниматься без участия жителей, подпись старшего по дому в актах обязательна – это основное условие. Сейчас наша с вами задача – составить дорожную карту с графиками производства работ», - подчеркнул Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Мэр Вологды поручил докладывать о работах на объекте раз в две недели. Вопросы, требующие оперативного вмешательства, будут решать безотлагательно.

Капремонт завершится до 1 июля.

Затем управляющая компания проведет косметический ремонт в подъездах, планируется обновить и детскую площадку.

Взрыв бытового газа в доме на Карла Маркса прогремел в ночь на 16 декабря 2018 года. Пострадали квартиры и перекрытия на 4 и 5 этажах в одном из подъездов.

Здание было восстановлено в кратчайшие сроки - в начале февраля 2019 года, тогда же на объекте был снят режим ЧС.

На восстановление дома и выплату жителям компенсаций по утрате необходимого имущества были по решению Губернатора области направлены средства регионального резервного фонда. Компенсации на ремонт квартир выплачены из городского резервного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU