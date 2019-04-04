Нашпигованный наркотиками автомобиль остановили полицейские на дороге Вологда-Новая Ладога

4 Апр 18:38 2019-04-04T18:38:04+03:00

Более 3,5 килограммов накотиков нашли в автомобиле, остановленном на трассе. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Житель Петербурга вез в Вологду более 3 килограммов незаконных веществ

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Сотрудники полиции перехватили особо крупную партию наркотиков.

Об этом сообщает областное управление МВД.

В управление по контролю за оборотом наркотиков поступила информация, что житель Санкт-Петербурга намерен поставлять поставку наркотических веществ на территорию Вологодчины оптом.

В результате 34-летний наркокурьер был пойман.

На дороге Вологда — Новая Ладога машину "Рено" остановили оперативники. При досмотре было обнаружено несколько десятков свертков с амфетамином, мефедроном и гашишем.

Общая масса оказалась около трех с половиной килограммов.

Также полицейские обнаружили несколько тайников с наркотиками этого фигуранта на территории Нижегородской, Владимирской, Калининградской областей и республики Татарстан. Общая масса изъятых веществ составила 6 кг 600 гр - 21 тысяч разовых доз.

По фактам сбыта и перевозки наркотиков возбужден ряд уголовных дел.

Санкциями статей предусмотрено до пожизненного лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU