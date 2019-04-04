Нашпигованный наркотиками автомобиль остановили полицейские на дороге Вологда-Новая Ладога
Сотрудники полиции перехватили особо крупную партию наркотиков.
Об этом сообщает областное управление МВД.
В управление по контролю за оборотом наркотиков поступила информация, что житель Санкт-Петербурга намерен поставлять поставку наркотических веществ на территорию Вологодчины оптом.
В результате 34-летний наркокурьер был пойман.
На дороге Вологда — Новая Ладога машину "Рено" остановили оперативники. При досмотре было обнаружено несколько десятков свертков с амфетамином, мефедроном и гашишем.
Общая масса оказалась около трех с половиной килограммов.
Также полицейские обнаружили несколько тайников с наркотиками этого фигуранта на территории Нижегородской, Владимирской, Калининградской областей и республики Татарстан. Общая масса изъятых веществ составила 6 кг 600 гр - 21 тысяч разовых доз.
По фактам сбыта и перевозки наркотиков возбужден ряд уголовных дел.
Санкциями статей предусмотрено до пожизненного лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU