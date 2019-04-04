2019-04-04T18:18:32+03:00
Общество

Чиновник в Кириллове растратил миллион рублей на премии себе и подчиненным

Против него возбуждено уголовное дело
Иван Чухнин
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В Кириллове чиновника заподозрили в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

В отношении руководителя администрации муниципального образования «Город Кириллов» Александра Полковникова возбуждено уголовное дело. Как сообщает следственное управление СК РФ, в 2017 году подозреваемый, являясь исполняющим обязанности главы администрации города Кириллова, совершил присвоение вверенных ему бюджетных средств, а также их растрату.

Он, зная об отсутствии экономии фонда оплаты труда бюджета района, систематически издавал распоряжения о выплате себе и подчиненным премий. Это делалось помимо ежемесячных премий, предусмотренных штатным расписанием администрации и Положением об оплате труда.

Таким образом Александр Полковников незаконно растратил более 1 млн. рублей.

Следователи изъяли компьютерную технику и имеющую значение для следствия документацию. Назначено проведение судебной бухгалтерской экспертизы.

Следователи направили в суд ходатайство об отстранении подозреваемого от занимаемой должности. По их мнению, в противном случае чиновник может препятствовать расследованию преступления и оказать давление на свидетелей, которые находятся у него в подчинении. Кроме того, он имеет доступ к финансовой документации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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