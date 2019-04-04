В Вологодской области незаконное оружие купить невозможно

СЕГОДНЯ 16:52 2019-04-04T16:52:30+03:00

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Полковник полиции Игорь Евстигнеев, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии, на пресс-конференции, посвященной трехлетию Росгвардии, сообщил, что опрос показал, что Вологодская область - тот регион, где незаконно приобрести оружие невозможно. И это самая высокая оценка работы силовиков.

Напомним, не так давно лицензионно-разрешительная работа была передана из ведения УМВД Росгвардии. В районах области создано 8 отделений. За 2018 год около 20 тысяч вологжан направили документы на регистрацию оружия, лишь около 200 получили отказы. Всего на руках вологжан находится около 63 тысяч единиц оружия.

Из них подавляющее большинство - около 49 тысяч - это гладкоствольное охотничье оружие. Кроме того, 9 тысяч единиц нарезного оружия, 4 тысячи - травматического, 900 -газового.

Кроме того, очень популярно пневматическое оружие, которое продается свободно. В арсеналах вологжан - около 25 тысяч таких"стволов".

Иногда в регионе все-таки всплывает незаконное оружие - в том числе времен Великой Отечественной войны. Чтобы оно не "заговорило", ведомство принимает его от населения, выплачивая компенсации. В прошлом году на это было потрачено 150 тысяч рублей. В этом году эта сумма - она дается из областного бюджета - составит уже 200 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU