За гибель 30-летней череповчанки водитель расплатится деньгами

СЕГОДНЯ 15:31 2019-04-04T15:31:38+03:00

Его лишили прав и назначили условное накозание

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В Череповце прошел суд над водителем, который насмерть сбил 30-летнюю женщину.

ЧП случилось 28 ноября 2018 года около 7:40 утра.

Водитель «Skoda Rapid» двигался по улице Олимпийской, которую переходила 30-летняя женщина. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина, мать ребенка, получила травмы, от которых скончалась на месте.

Как показала экспертиза, у водителя была техническая возможность затормозить, однако он этого не сделал.

На заседании суда обвиняемый раскаялся и извинился перед потерпевшими. В счет возмещения вреда он выплатил потерпевшей стороне 500 тысяч рублей.

Супруг погибшей настаивал на строжайшем наказании.

В результате Череповецкий горсуд назначил обвиняемому 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также оставил без прав на 3 года.

Гражданский иск потерпевшего о возмещении морального и материального ущерба был удовлетворен частично. С учетом выплаченной суммы обвиняемый должен выплатить потерпевшему еще 1,5 млн рублей и возместить материальный ущерб в размере 38 800 рублей.

Пока приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба судов.

ИСТОЧНИК KP.RU