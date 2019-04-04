СЕГОДНЯ 13:25 2019-04-04T13:25:05+03:00

Его отправили за решетку на 21 год

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Вологодского педофила искали 14 лет. Но правосудие свершилось: извращенцу вынесен приговор.

Страшные преступления на сексуальной почве долго не могли раскрыть. Чтобы его арестовать, следователи СКР скрупулезно вели поиск доказательств.

В результате обвинение было предъявлено 41-летнему мужчине - ему инкриминировали два эпизода насильственных действий сексуального характера и 2 эпизода изнасилований.

Расследованием занимался 1-й отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Вологодской области. Как выяснило следствие, первое преступления на сексуальной почве было совершено в Череповце в 2004 году против 10-летней девочки. Так как вычислить преступника не удалось, расследование приостановили.

Спустя много лет следователи и криминалисты вернулись к делу, изучив множество материалов уголовных дел, где преступник действовал в схожих обстоятельствах.

По изученным уголовным делам проведено множество экспертиз по сохранившимся вещественным доказательствам, включая генотипоскопические.

Современные технические возможности криминалистики при проведении экспертиз позволили подтвердить наличие в биологических следах, оставленных на вещественных доказательствах более 10 лет назад, генопипа 41-летнего череповчанина, в те годы в поле зрения правоохранительных органов не попадавшего.

Комплексная работа следствия помогла доказать его причастность к совершению аналогичных преступлений в отношении еще двух девочек.

Весной 2005 года также на лестничной площадке жилого дома в Череповце неизвестный мужчина, угрожая убийством, совершил сексуальное нападение на 8-летнюю девочку. В том же районе города металлургов осенью 2004 года нападению на улице подверглась 17-летняя девушка. Эти уголовные дела также были приостановлены в связи с не установлением виновного лица.

Все три дела объединяли также результаты экспертиз: на одежде потерпевших обнаружены одинаковые посторонние волокна, а значит, преступления могли быть совершены одним и тем же лицом.

В результате 41-летнего местного жителя обвинили в серии преступлений 14-летней давности, связанных с сексуальным насилием по отношению к несовершеннолетним девочкам- 2 эпизода совершения насильственных действий сексуального характера и 2 эпизода изнасилований.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU