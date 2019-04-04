В Вологде педагоги могут получать компенсацию за аренду жилья

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-04T10:00:24+03:00

Программа начала работать с 1 марта

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Педагоги, которые придут в школы Вологды в новом учебном году, смогут воспользоваться компенсациями по аренде жилья

Напомним, новая программа соцподдержки педагогов, принятая в Вологде по инициативе Мэра Сергея Воропанова и предполагающая компенсацию найма жилья, начала работать с 1 марта 2019 года.

Она призвана помочь в решении кадрового вопроса в школах и детских садах Вологды. Дополнительная соцподдержка в 2019 году составит 4,8 млн рублей, а это компенсация 45 специалистам.

Размер компенсации за найм жилья составит 75 % от полной стоимости аренды, но не более 9 тыс. рублей в месяц.

Педагоги, которые хотят работать и нуждаются в жилье, могут подавать заявления в конкретные учреждения, а дальше руководители направляют ходатайство.

- Мы в первую очередь нуждаемся в педагогах предметниках- математиках, физиках, химиках, учителях информатики, а также воспитателях детских садов, - пояснила начальник Управления образования города Вологды Ирина Гуляева.

ИСТОЧНИК KP.RU