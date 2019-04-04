Мусорный тариф пересмотрят не раньше конца года

СЕГОДНЯ 09:25 2019-04-04T09:25:45+03:00

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Что тариф на мусор, один из самых высоких среди регионов страны, могут пересмотреть, 3 апреля в Общественной палате области заявил заместитель губернатора Антон Стрижов.

Процесс пересмотра официально начнётся в ноябре и завершится к 20 декабря. Как сообщала "Комсомолка" в феврале, областная прокуратура сообщила, что действующие тарифы на вывоз мусора являются необоснованными и непроверяемыми.

Кроме того, выявлено еще одно узкое место: за перевод денег от населения региональным операторам комиссия в некоторых случаях достигает 30 рублей с платежа.

ИСТОЧНИК KP.RU