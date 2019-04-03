Две дамы в центре Вологды украли четыре пролета металлических ограждений

3 Апр 23:48 2019-04-03T23:48:10+03:00

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В центре Вологде наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал двух женщин, подозреваемых в краже металлических ограждений. Сообщение о краже поступило 2 апреля около трех часов дня. У девятиэтажки на улице Герцена, 72, на виду у прохожих, две барышни ломали ограду. Но когда бойцы прибыли на место, ни металлического забора, ни женщин там не оказалось. Патрульные проверили пункты приема металлического лома, в одном из них и нашлись похожие ограждения. Работник приемного пункта рассказал о тех, кто сдал эти 4 секции: их на тележке привезли две женщины. Их товар "потянул" на 700 рублей.

По приметам подозреваемых вычислили: две местные дамы 43 и 38 лет, ранее не раз привлекались за подобные дела. Их задержали и привезли в отдел полиции, где устанавливается сумма ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU