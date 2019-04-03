2019-04-03T18:13:48+03:00
Общество

"Работница" энергосбыта пообещала вернуть переплату и оставила пенсионерку без драгоценностей

Энергетики просят в любых непонятных случаях звонить им
Иван Чухнин
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В Череповце женщина представилась сотрудником энергокомпании, пообещала сделать перерасчет и вернуть переплату за электроэнергию, проверила розетки, а потом оказалось, что у 70-летней пенсионерки пропали драгоценности.

Кража произошла в одной из квартир на проспекте Победы, 148.

Как оказалось, воровка выдала пенсионерке специальный прибор. С ним та должна была сидеть в одной комнате, а мошенница удалилась в другую, там и находилась некоторое время.

Женщина ушла, пообещав, что переплату пенсионерке вернут по почте.

Радость пожилого человека была недолгой: после ухода она не досчиталась золотых украшений.

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты рекомендуют проверить личность специалиста по телефону, указанному в квитанции. Также можно позвонить в контакт-центр: 8-800-707-88-35.

Контролеры Северной сбытовой компании предупреждают:

- специалисты могут обратиться к потребителю исключительно по поводу проверки прибора учета электроэнергии;

- уведомления о задолженности отправляются по почте;

- уведомления о необходимости замены электросчетчиков печатаются в квитанциях.

Все остальные случаи должны насторожить хозяев квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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