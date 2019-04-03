"Работница" энергосбыта пообещала вернуть переплату и оставила пенсионерку без драгоценностей
В Череповце женщина представилась сотрудником энергокомпании, пообещала сделать перерасчет и вернуть переплату за электроэнергию, проверила розетки, а потом оказалось, что у 70-летней пенсионерки пропали драгоценности.
Кража произошла в одной из квартир на проспекте Победы, 148.
Как оказалось, воровка выдала пенсионерке специальный прибор. С ним та должна была сидеть в одной комнате, а мошенница удалилась в другую, там и находилась некоторое время.
Женщина ушла, пообещав, что переплату пенсионерке вернут по почте.
Радость пожилого человека была недолгой: после ухода она не досчиталась золотых украшений.
Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты рекомендуют проверить личность специалиста по телефону, указанному в квитанции. Также можно позвонить в контакт-центр: 8-800-707-88-35.
Контролеры Северной сбытовой компании предупреждают:
- специалисты могут обратиться к потребителю исключительно по поводу проверки прибора учета электроэнергии;
- уведомления о задолженности отправляются по почте;
- уведомления о необходимости замены электросчетчиков печатаются в квитанциях.
Все остальные случаи должны насторожить хозяев квартир.
ИСТОЧНИК KP.RU