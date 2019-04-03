2019-04-03T16:59:00+03:00
Общество

В Соколе начальника образования района заподозрили в тяжком преступлении

Она обманула Пенсионный фонд
Иван Чухнин
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Начальника образования Сокольского района Елену Смирнову отстранили от исполнения обязанностей по требованию следователей.

По версии следствия, она получала льготную пенсию, которую не заслужила.

В феврале 2014 года женщина, возглавляя управление образования района, трудоустроилась в одну из местных школ на должность учителя начальных классов - ей не хватало стажа для получения льготной пенсии. Но детей она так и не учила.

«Выработав» таким образом стаж , сокольчанка обратилась в пенсионный фонд, написав заявление о назначении ей досрочной трудовой пенсии. При этом в подтверждение стажа ею были предоставлены заведомо ложные и недостоверные сведения о ее работе в должности учителя начальных классов по совместительству.

Пенсия ей была назначена. С 14 мая 2014 года, она получала досрочную трудовую пенсию по старости.

Всего чиновница в довесок к зарплате получила из федерального бюджета более 535 тысяч рублей.

Следователи в суде настояли об отстранении чиновницы от должности.

Они мотивировали свою просьбу тем, что преступление совершенного с использованием своего служебного положения, оно считается тяжким. Чтобы женщина не смогла оказать давление на свидетелей, большинство которых являются ее подчиненными, умышленно уничтожить доказательства, ее отстранили от работы.

Уже проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемой, а также в двух образовательных учреждениях района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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