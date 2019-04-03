2019-04-03T16:45:04+03:00
Общество

В Шексне руководитель муниципального предприятия присвоила почти 300 тысяч рублей

Она списывала казенные деньги на своих родственников
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Шексне 61-летняя руководитель муниципального предприятия поддерживала бюджетными деньгами своих родственников. Она подозревается в присвоении и растрате.

Как выяснилось, сначала незаконные выплаты шли зятю, затем фиктивно стала трудиться и реально получать зарплату внучка.

Так, в 2016 году зять гендиректора, якобы, за совместительство получал премии - 4-10 тысяч рублей.

Он работал то мастером участка, то диспетчером, то главным инженером, а в июле 2017 года мужчина ушел в отпуск и получил доплату 5,5 тысяч рублей из-за "возросшего фронта работ". Всего зять стал богаче на 44 тысячи рублей.

А внучка с 2016 году фиктивно работала диспетчером. С января 2016 года по октябрь 2017 года бабушка выписала на ее имя более 231 тысячи рублей, правда, все деньги забрала себе.

Сейчас расследуется уголовное дело о растрате денег и служебном подлоге.

За такие дела женщине грозит реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нехитрый способ мошенничества и высокий класс исполнения показала гастролерша из Челябинска
В Вологодской области спасают хромого полярного лиса Лёшу
На железной дороге в Вологодской области пострадали 8 человек
Под Великим Устюгом гремят мощные взрывы
В Вологодской области началась прививочная кампания против кори
Пьяный тракторист травмировал вологжанку на животноводческой ферме
Кроссовер сгорел днем в Череповце на парковке у "Магнита"
В Вологодской области зарегистрировали первый укус клеща
В Вологде литым асфальтом начали проводить ямочный ремонт
Автомобиль без водителя едва не задавил череповчанку
Кредитную карту Промсвязьбанка можно получить курьерской доставкой бесплатно
Алексей Мордашов намерен купить акции "Ленты"
300 тысяч штрафа назначено за незаконный снос здания "Труда" в Вологде
Родной отец задавил во сне двухмесячную малышку в Череповце
В Череповце дорожники готовы пылесосить дороги
В Череповце введен план "Перехват": мужчину сбили на переходе
Новый автобусный маршрут появился в Вологде
На Вологодчине гипсовых пионеров, железобетонных лосей, доярок и медведей пересчитают
30 пожарных спасали курильщика в вологодской высотке
Эксгибиционист шокировал школьниц в вологодских подъездах
Школьница на глубине провалилась под лед реки Шексны
В Вологде в "Золотом ключике" воспламенилась вентиляция
Заключен контракт на 81 млн рублей на строительство улицы Возрождения