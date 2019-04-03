В Шексне руководитель муниципального предприятия присвоила почти 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:38 2019-04-03T16:45:04+03:00

Она списывала казенные деньги на своих родственников

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В Шексне 61-летняя руководитель муниципального предприятия поддерживала бюджетными деньгами своих родственников. Она подозревается в присвоении и растрате.

Как выяснилось, сначала незаконные выплаты шли зятю, затем фиктивно стала трудиться и реально получать зарплату внучка.

Так, в 2016 году зять гендиректора, якобы, за совместительство получал премии - 4-10 тысяч рублей.

Он работал то мастером участка, то диспетчером, то главным инженером, а в июле 2017 года мужчина ушел в отпуск и получил доплату 5,5 тысяч рублей из-за "возросшего фронта работ". Всего зять стал богаче на 44 тысячи рублей.

А внучка с 2016 году фиктивно работала диспетчером. С января 2016 года по октябрь 2017 года бабушка выписала на ее имя более 231 тысячи рублей, правда, все деньги забрала себе.

Сейчас расследуется уголовное дело о растрате денег и служебном подлоге.

За такие дела женщине грозит реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU