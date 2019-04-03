2019-04-03T13:23:57+03:00
Дом. Семья

В Вологодской области спасают хромого полярного лиса Лёшу

Иван Чухнин
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Хромой полярный лис Лёша попал в беду в Череповецком районе. Он сбежал из контактного зоопарка, что находится возле деревни Борисово. Вероятно, пятилетний Леша отправился на поиски невесты.

29 марта он исчез из вольера. Сначала хозяева подумали, что зверя украли. Как говорит Мария Неволина, пришлось провести расследование. По записям видеокамер установили, что он сам взобрался на бревно, затем на крышу своего дома, а потом перемахнул через забор. Никто не ожидал такой прыти: животное было инвалидом, у него нет одной лапы.

За эти дни белого лиса несколько раз видели. Вначале он бегал по ообчине дорог между зоопарком и Череповцом. Затем его видели у деревни Нова. Людей он не боялся и даже не подходил к машинам.

Мария Неволина озабочена:

– Чем лис питается? Охотиться он не умеет.

Кроме того, неизвестно чем может закончится встреча дикого животного с собаками.

Хозяева просят всех, кто увидит зверька, сообщить им. И предупреждают: не ловите лиса сами.

Достаточно позвонить по телефону (8202) 73−20−64.

ИСТОЧНИК KP.RU

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